Şevval İlayda Tarhan, Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Sekizinci Oldu

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 25 metre spor tabanca kadınlar kategorisinde sekizinci oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda 25 metre spor tabanca kadınlar müsabakaları yapıldı.

Milli atıcı, müsabakalar sonucu şampiyonayı sekizinci sırada bitirdi. Bu sonuçla Şevval İlayda, atıcılık tarihinde bu kategoride Dünya Şampiyonası Finali'ne yükselen ilk milli sporcu ünvanını elde etti.