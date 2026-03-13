U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Şevval Çayır'dan bronz madalya

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Şevval Çayır, bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Şevval Çayır, ilk karşılaşmasında Ukraynalı rakibi Anastasia Polska'ya 8-5 mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Nergiz Samadova ile karşılaşan Şevval Çayır, üstün bir performans sergiledi. İlk devreyi 8-0 önde kapatan milli güreşçi, ikinci devrenin başında yaptığı kafakol oyunuyla rakibini 12-0 teknik üstünlükle mağlup ederek U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
