Büyük skandal! Sevilla polisi Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı
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Sevilla polisi, tribündeki Fenerbahçeli taraftarlara jopla saldırdı. Yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırıldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sevilla ile oynadığı Son 16 Turu maçında İspanyol polisi Türk taraftarlara orantısız güç uyguladı.
YARALANAN TARAFTARLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan bazı taraftarların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarına uygulanan şiddet büyük kriz çıkarttı.
"ÇOK SAYIDA TARAFTAR VAR"
Ünlü Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevilla polisi yine pisliğini yapmış. Fenerbahçe taraftarlarına çelik joplarla saldırmışlar. Çok sayıda taraftar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullandı.