Sevilla'nın hocası Sampaoli, Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlikeyi işaret etti: Başımıza gelebilecek en kötü şey olur

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe ile oynayacakları Avrupa Ligi son 16 turu maçından önce açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin baskılı oyununu güçlü bulduğunu belirten Sampaoli, "Baskı altında zorlanarak ve endişeli oynarsak, bu başımıza gelebilecek en kötü şey olur. Özellikle hücum oyuncularının gösterdiği başarının farkındayız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli açıklamalarda bulundu. Temsilcimizin gücünün farkında olduğunu belirten deneyimli hoca, maç ile ilgili planlarından da bahsetti.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ ZAFER ARZUSU İÇERİSİNDELER"

Jorge Sampaoli yaptığı açıklamada, "Avrupa'da oynadığımız bütün maçlara önem veriyoruz. Şu an içindeki durumumuzun zorlu olduğunu ifade etmiştim. Değiştirmemiz ve iyileştirmemiz gereken durumları dikkate alıyoruz. Ama ben enerjik bir maç oynatmaya çalışacağım. Oyuncularımın hepsi zafer arzusu içindeler.

"FENERBAHÇE'NİN GÜÇLÜ TARAFI BASKILI OYNAMASI"

Fenerbahçe'den Valencia'yı Oosterwolde'yi ve Henrique'yi tanıyorum. Fenerbahçe'nin oyuncularını aşağı yukarı tanıyorum ve çok iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorum. Fenerbahçe'nin güçlü tarafı ise baskılı oynaması. Tempolu ve rahat oynamalıyız. Baskı altında zorlanarak ve endişeli oynarsak, bu başımıza gelebilecek en kötü şey olur. Özellikle hücum oyuncularının gösterdiği başarının farkındayız" ifadelerini kullandı.