Milli yüzücü Sevilay Öztürk'ten Almanya'da altın madalya
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Almanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstü finalinde 44.34'lük derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Berlin'deki organizasyonda Sevilay Öztürk, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan