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Set vermediler! Filenin Sultanları, Tayland'ı rahat geçti

Set vermediler! Filenin Sultanları, Tayland'ı rahat geçti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, net bir galibiyetle üçüncü sıraya yükseldi.

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Tayland - Hollanda karşılaşmasıyla devam etti. Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek Milletler Ligi'nde üçüncü sıraya yükseldi.

SET VERMEDİLER

Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasının ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Set vermediler! Filenin Sultanları, Tayland'ı rahat geçti

ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağında Bangkok'ta oynadığı ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını ev sahibi Tayland karşısında ise net bir galibiyet alarak Milletler Ligi'nde üçüncü sıraya yükseldi.

Setler;

  • İlk set: 25-15 (Türkiye)
  • İkinci set: 25-15 (Türkiye)
  • Üçüncü set: 25-20 (Türkiye)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Tayland Spor Haberler

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