Set vermediler! Filenin Sultanları, Tayland'ı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, net bir galibiyetle üçüncü sıraya yükseldi.

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Tayland - Hollanda karşılaşmasıyla devam etti. Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek Milletler Ligi'nde üçüncü sıraya yükseldi.

SET VERMEDİLER

Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasının ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağında Bangkok'ta oynadığı ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını ev sahibi Tayland karşısında ise net bir galibiyet alarak Milletler Ligi'nde üçüncü sıraya yükseldi.

Setler;