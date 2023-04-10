Servet değerinde anlaşma! Beşiktaş'ın stat isim sponsoru Gazprom oluyor

Stadyum isim sponsorluğu için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın Rus şirket Gazprom ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 5 yıllık anlaşmaya göre 3 yıllık stat sponsorluğu için siyah-beyazlılar, 1.25 milyar lira alacak. Kalan 2 sene için ise taraflar tekrardan görüşme gerçekleştirecek.

Vodafone ile 15 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Beşiktaş, Rus devi Gazprom ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

GAZPROM, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Sözcü'nün haberine göre, Ukrayna-Rusya savaşının ardından Schalke 04'ün tüm sponsorluklarını durduğu Rusya'nın en büyük doğal haz dağıtım şirketi Gazprom, sponsorluk faaliyetlerine başka bir ülkede devam etme kararı aldı. Bu doğrultuda harekete geçen Rus devi, Beşiktaş ile el sıkışmaya hazırlanıyor.

KASAYA 1.25 MİLYAR LİRA GİRECEK

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller'in davet üzerine önümüzdeki hafta Rusya'ya gideceği belirtildi. 5 yıllık anlaşmanın 3 yılını kapsayacak stat isim sponsorluğu için Beşiktaş 60 milyon euro (1.25 milyar lira) alacak. Geriye kalan 2 yıl için ise taraflar tekrardan pazarlık masasına oturacak.