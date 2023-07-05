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Servet Çetin'in ilk transferi büyük ses getirecek! Pelkas, Yiğido oluyor

Servet Çetin'in ilk transferi büyük ses getirecek! Pelkas, Yiğido oluyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüple yolları ayıran Dimitris Pelkas, teknik direktörlüğüne Servet Çetin'in getirildiği Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın.

Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor'un, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlaması an meselesi.

SİVASSPOR'A TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Geçen sezonu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna getirdi. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler Yunan futbolcuyla vedalaşırken, Pelkas'ın yeni adresinin Sivasspor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

26 MAÇTA SÜRE BULDU

Pelkas geçen sezon Hull City'de 26 resmi maçta forma giydi. Yunan yıldız bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Servet Çetin'in ilk transferi büyük ses getirecek! Pelkas, Yiğido oluyor

Servet Çetin'in ilk transferi büyük ses getirecek! Pelkas, Yiğido oluyor

Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Servet Çetin Sivasspor Spor Haberler

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