Servet Çetin'in ilk transferi büyük ses getirecek! Pelkas, Yiğido oluyor

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüple yolları ayıran Dimitris Pelkas, teknik direktörlüğüne Servet Çetin'in getirildiği Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın.