Haberler

Servet Çetin'den Sarıyer'e veda mesajı

Servet Çetin'den Sarıyer'e veda mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik Direktör Servet Çetin, Sarıyer Spor Kulübü camiasına veda mesajında, "Görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum.

Teknik Direktör Servet Çetin, Sarıyer Spor Kulübü camiasına veda mesajında, "Görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum. Yaşanan bu süreç ve alınan bu sonuç; takımımız ve bizler için inancın, disiplinin ve birlikteliğin neleri değiştirebileceğini gösteren önemli ve çok değerli bir deneyim oldu. Sarıyer Spor Kulübü'nün benim için yeri her zaman ayrı olacaktır" dedi.

Teknik Direktör Servet Çetin, sosyal medya hesabından Sarıyer'e veda etti. 45 yaşındaki teknik adam mesajında, "10. haftada 4 puanla 18. sırada olan takımımızın küme düşeceği yönündeki kamuoyu öngörüsüne rağmen ekibimle birlikte elimizi taşın altına koyarak çok zor bir göreve talip oldum. Ekibim, oyuncularım, kulüp çalışanlarımız ve pek tabii ki büyük Sarıyer taraftarının da desteğiyle büyük bir emek vererek ortaya koyduğumuz mücadeleyle sezon sonunda ligi play-off potasının 8 puan gerisinde 12. sırada tamamlayarak görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum. Yaşanan bu süreç ve alınan bu sonuç; takımımız ve bizler için inancın, disiplinin ve birlikteliğin neleri değiştirebileceğini gösteren önemli ve çok değerli bir deneyim oldu. Sarıyer Spor Kulübü'nün benim için yeri her zaman ayrı olacaktır. Başta oyuncularım olmak üzere, ekibime, kulüp çalışanlarına ve güzide taraftarımıza teşekkür eder, Sarıyer Spor Kulübü camiasına 2026-2027 futbol sezonunda şimdiden başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Ekim 2025'te göreve gelen Servet Çetin, Sarıyer'in başında ligde 29 maça çıkarken, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor