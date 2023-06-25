Servet Çetin'den bomba imza yolda! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Sivaspor'da Rıza Çalımbay döneminin sona ermesinin ardından sürpriz bir isimle görüşülüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu ve bir dönemdir Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet Çetin, takımın başına geçebilir.

İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK

Antalyaspor'da alt yapı antrenörlüğüne başlayan Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da ise yardımcı antrenörlük yaptı. Servet Çetin, Sivasspor'un başına geçmesi durumunda ilk kez teknik direktörlük yapacak.

FUTBOLCULUĞU MERSİN'DE BIRAKTI

Futbolculuk kariyeri Kartalspor'da başlayan Servet Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla kariyerinin zirve dönemini yaşadı. Çetin son olarak Mersin İdmanyurdu'nda oynadı ve futbolculuk kariyerini noktaladı.