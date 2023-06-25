Servet Çetin'den bomba imza yolda! Süper Lig ekibinin başına geçiyor
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Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası koltuğa Servet Çetin geçmeye hazırlanıyor. Futbolculuğu döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin formasını giyen Çetin, Sivasspor'da göreve gelmesi durumunda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
Sivaspor'da Rıza Çalımbay döneminin sona ermesinin ardından sürpriz bir isimle görüşülüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu ve bir dönemdir Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet Çetin, takımın başına geçebilir.
İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK
Antalyaspor'da alt yapı antrenörlüğüne başlayan Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da ise yardımcı antrenörlük yaptı. Servet Çetin, Sivasspor'un başına geçmesi durumunda ilk kez teknik direktörlük yapacak.
FUTBOLCULUĞU MERSİN'DE BIRAKTI
Futbolculuk kariyeri Kartalspor'da başlayan Servet Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla kariyerinin zirve dönemini yaşadı. Çetin son olarak Mersin İdmanyurdu'nda oynadı ve futbolculuk kariyerini noktaladı.