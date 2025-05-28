Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde İki Farklı Takımla Şampiyonluk Yaşayan İlk Oyuncu Oldu

Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde İki Farklı Takımla Şampiyonluk Yaşayan İlk Oyuncu Oldu
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Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. 2021'de Anadolu Efes ile şampiyonluk kazanırken, bu yıl da Fenerbahçe Beko ile aynı başarıyı elde etti.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu oldu.

Tecrübeli basketbolcu, Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğuna 2021 yılında Anadolu Efes ile ulaştı. 33 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Barcelona ekibini 86-81 yendiği maçta kupayı kaldırdı.

Sertaç Şanlı, bu yıl da formasını giydiği Fenerbahçe Beko ile aynı başarıyı elde etti. Sarı-lacivertli ekibin finalde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yendiği müsabakada görev alan milli basketbolcu, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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