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Bilek güreşinde dereceler elde eden Ayşe Büyükkaçar, ilçenin gururu oldu

Bilek güreşinde dereceler elde eden Ayşe Büyükkaçar, ilçenin gururu oldu
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Serik'te eğitim gören Ayşe Büyükkaçar, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 55 kg sağ kolda birinci, sol kolda ikinci oldu. Kaymakam Şahin, genç sporcuyu makamında kabul ederek başarılarını kutladı.

Serik'te eğitim gören başarılı sporcu Ayşe Büyükkaçar, katıldığı Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği büyük başarılarla ilçenin gururu oldu.

Yanköy Ortaokulu öğrencisi olan Ayşe Büyükkaçar, şampiyonada gösterdiği üstün performansla 55 kg kategorisinde sağ kolda Türkiye birincisi, sol kolda ise Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi.

Kaymakam Şahin'den başarıya tam destek

Serik İlçe Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, elde ettiği başarılarla ilçeyi onurlandıran Ayşe Büyükkaçar'ı makamında kabul etti. Kabul töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen ve okul idarecileri de hazır bulundu.

Sporcuyu tebrik eden Kaymakam Dr. Cemal Şahin, Ayşe Büyükkaçar'ın azmi ve başarısının tüm öğrencilere örnek teşkil ettiğini belirtti. Genç sporcuyla bir süre sohbet eden Şahin, Büyükkaçar'a hem eğitim hayatında hem de spor kariyerinde başarılarının devamını diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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