Serik Spor Teknik Sorumlusu Sinan Paşalı: 'İyi bir maç oynadık'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serik Spor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Serik Spor Teknik Sorumlusu Sinan Paşalı, değerlendirmelerde bulundu. Paşalı, "Bizim için iyi bir karşılaşma oldu. 3 puan almak istiyorduk ve yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Adana Demirspor'daki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ben de geçen sene Adana Demirspor'da çalıştım büyük bir camia. Skordan çok genç kardeşlerimizin verdiği mücadele takdire şayan. Sonuç olarak iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Demirspor camiasına başarılar diliyoruz" diye konuştu. - SİVAS