Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 Serik Spor: 3

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Serik Spor, Bandırmaspor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Jetmir Topalli, Alan Montes ve Gökhan Altıparmak'ın golleriyle galip gelen Serik Spor, Bandırmaspor'dan Badji'nin kırmızı kart görmesiyle avantaj sağladı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz

Bandırmaspor; Arda Özcimen, Mamadou Fall, Oluwatosin Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çineme dk.75), Abdulkadir Parmak, Kerim Alıcı (Oğuz Ceylan dk.70), Amidou Badji, Emirhan Acar (Kaan Akyazı dk.52), Atınç Nukan, Enes Aydın (Cedric Yannick Senami Hountondji dk.70), Mücahit Albayrak (Yusuf Can Esendemir dk. 70)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Serik Spor: Veysel Sapan, Aleksandr Martynov, Cengiz Demir (Caner Cavlun dk. 70), İlya Sadygov Chikwado Nwachukwu (dk.28), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Lev Skvortsov dk. 70), Alan Isidro Montes Castro, Burak Asan, Michal Jan Nalepa (Şeref Özcan dk. 74), Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Raymond Adeola dk. 74)

Yedekler: Baha Karakaya, Sertan Taşkın, Mehmet Demirözü, Christian, Emre Nefiz, Anıl Koç

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Goller: Jetmir Topalli (dk.45+5), Alan Montes (dk.49), Gökhan Altıparmak (dk. 90+6) (Serik Spor)

Kırmızı: Badji (dk.36) Bandırmaspor

Sarı Kartlar: Muhammed Gümüşkaya, Atınç Nukan (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
