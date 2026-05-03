Haberler

Serie A'da Parma'yı 2-0 yenen Inter, şampiyonluğunu ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.

Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı

Antalya'dan Galatasaray'a gözdağı!
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi