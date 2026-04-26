Milan-Juventus berabere kaldı, Kenan Yıldız 80'de oyuna girdi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında oynanan maçta Milan ile Juventus 0-0 berabere kaldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında oynanan maçta Milan ile Juventus 0-0 berabere kaldı.
San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleye yedek başlayan Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 80. dakikada Jeremie Boga'nın yerine oyuna girdi.
Inter'in 79 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'da, Milan 67 puanla üçüncü, Juventus 64 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz