Yok böyle maç! Liverpool, farka gideceği maçta Tottenham'ı zor devirdi
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Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip 3-0 geriye düşmesine rağmen durumu 3-3 yaptı. Ancak Liverpool 4-3 ile galibiyete ulaşan taraf oldu. Klopp'un öğrencileri bu mücadeleden galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet serisi elde etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı 4-3'lük skorla mağlup etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu mücadeleden galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet serisi elde ederken yenilmeme serisini de 6 maça çıkardı.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmasında Liverpool, Tottenham'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Liverpool, Jones'un 3, Diaz'ın 5 ve Salah'ın 15. dakikalardaki golleriyle 3-0 öne geçti.
Tottenham'ın gollerini ise Kane, Son ve Richarlison attı. Maçta eşitliği yakalayan ancak öne geçemeyen Tottenham, son dakikalarda Jota'nın kaydettiği golle mücadeleden eli boş döndü.
Ligde son haftalara girilirken bir maçı eksik Liverpool 56 puanla 5. sıraya yükseldi. 54 puanda kalan Tottenham ise 6'ncı sırada kaldı.