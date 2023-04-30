Yok böyle maç! Liverpool, farka gideceği maçta Tottenham'ı zor devirdi

Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip 3-0 geriye düşmesine rağmen durumu 3-3 yaptı. Ancak Liverpool 4-3 ile galibiyete ulaşan taraf oldu. Klopp'un öğrencileri bu mücadeleden galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet serisi elde etti.