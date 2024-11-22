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Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu

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Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'ın, yıllar önce Galatasaraylı futbolcularla birlikte olduğu bir video sosyal medyada yayıldı. Videoda Hasan Şaş'ın ''Doğuştan Galatasaraylı'' şeklindeki yorumu ve Akın'ın bu yoruma verdiği yanıt ise büyük ses getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan ve defalarca ameliyat olarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın yıllar önceki bir videosu büyük ses getirdi.

Yıllar önce çekilen ve şimdilerde dolaşıma giren söz konusu videoda Akın'ın soyunma odası tarzı bir yerde Galatasaraylı futbolcularla bir arada olduğu görüldü. Serhat Akın'ın yanında Hasan Şaş, Ümit Karan ve Ayhan Akman gibi isimler yer aldı.

"DOĞUŞTAN GALATASARAYLI"

Videoya damga vuran diyalog ise Hasan Şaş'ın, Serhat Akın'ı işaret ederek "Doğuştan Galatasaraylı bu, sor..." dediği anlar oldu. Bunun üzerine Akın ise, "Abilerim onlar benim ya. Onlar Fenerbahçeli abilerimden daha çok abilik yaptılar bana. Onların yeri ayrı bende..." yanıtını vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHurifade:

Haberler.com admini 18 yaşında mı?

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Haber YorumlarıØmer Cinar:

koc grubunun ugrastigi islere bak adamin fenerliligine saldiriyolar :-)

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Bi gün herkes Galatasaraylı olacak alikoç dahil.

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