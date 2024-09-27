Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece bir program çıkışı silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Saldırı anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosiklete binmiş yüzü maskeli iki saldırganın 3 el ateş ettiği Serhat Akın'ın ayağından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE OLAY YERİNDEN KAÇIYOR

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görüldü.