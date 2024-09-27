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Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı. Serhat Akın'a yapılan saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ateş eden kişinin saniyeler içerisinde motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece bir program çıkışı silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Saldırı anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosiklete binmiş yüzü maskeli iki saldırganın 3 el ateş ettiği Serhat Akın'ın ayağından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE OLAY YERİNDEN KAÇIYOR

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görüldü.

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Güvenlik Kamerası Serhat Akın Serhat Akın Fenerbahçe Güvenlik 3-sayfa Spor

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Yorumlar (5)

gaddar kerim:

Ali koc, sadece futbolun ve fenerbahce'nin degil, bu ulkenin beka sorunudur...

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Adem Sakar:

Gerçek Fenerbahçe hakkı savunucusu helal olsun serhat akın seviyoruz seni geçmiş olsun

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Nizamettin null:

GEÇMİŞ OLSUN

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Kemal A55:

Ali koç medyada tribünde o kadar çok kişiye para dağıtıyor ki bazıları tek gelir kaynaklarının istifa etmesini istememiş olabilir

26
2
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Zeki Anti:

Bu ülkede ne adalet ne de emniyet var. Kelle kıltukta bir şekilde yaşıyoruz.

2
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