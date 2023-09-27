Sevilla forması giyen Sergio Ramos'un evi, Şampiyonlar Ligi maçı sırasında soyuldu. Ramos'un 4 çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ancak zarar görmedikleri belirtildi. Hırsızlar, güvenlik önlemlerini aşarak evden lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler çaldı. Toplam hasarın miktarı henüz bilinmiyor.

Bu kadarı da olmaz! Sergio Ramos maçtayken evini talan ettiler

Dünya yıldızı Sergio Ramos, hırsızlık şoku yaşadı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Ramos'un evi Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında soyuldu.

RAMOS'UN EVİ SOYULDU

Galatasaray'a transferi aylarca konuşulan fakat Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, bu defa hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Sevilla'nın 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç esnasında Ramos'un evi soyuldu.

ÇOÇUKLARI EVDEYDİ

Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocukların bir zarar görmedikleri belirtildi.

TOPLAM HASAR BİLİNMİYOR

Hırsızların, çaldıkları eşyalar arasında lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler bulunurken toplam hasarın ise ne kadar olduğu henüz bilinmiyor.