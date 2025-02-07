Sergio Ramos, Meksika Ligi'nde Monterrey ile Anlaştı

İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, Meksika Ligi takımlarından Monterrey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, ilk kez Avrupa dışında bir ülkede forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon son olarak Sevilla forması giyen ve bu sezon başından itibaren serbest statüde olan Sergio Ramos, Meksika Ligi takımlarından Monterrey ile sözleşme imzaladı. Kulüpten, "Rayados'a hoş geldin Sergio Ramos" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sergio'non Monterrey'e gelişi, oyuncunun kariyeri, başarıları ve dünya çapındaki tanınırlığı göz önüne alındığında kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydır" denildi.

Futbol kariyerine Sevilla altyapısında başlayan Ramos, 2005 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Uzun yıllar formasını giydiği Madrid ekibinden 2021'de ayrılan ve Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'e imza atan İspanyol stoper, 2023'te Sevilla'ya döndü. 38 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Sevilla'dan ayrıldı ve bu süreçten itibaren serbest oyuncu statüsündeydi.

İlk kez Avrupa dışında bir ülkede forma giyecek olan Sergio Ramos, kariyeri boyunca 816 maça çıktı ve 117 gol, 42 asist kaydetti. - İSTANBUL