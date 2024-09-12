Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışığı yaktı

Şu anda kulüpsüz olan Sergio Ramos son olarak Botafogo'nun yaptığı teklifi reddetti. Galatasaray'ın radarında olan yıldız futbolcu Süper Lig'e çok yakın...

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Ramos, Botafogo'dan gelen teklifi elinin tersiyle itti. Suudi Arabistan'ı son tercih olarak cebinde tutan Ramos, yarışmacı bir takımda kariyerini sonlandırmak istiyor.

GALATASARAY RADARA ALDI BİR KERE

Galatasaray, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon euro önerdi. Sarı-kırmızılıların teklifine yeşil ışık yakan Ramos için İspanyol basını "İstanbul'a imzaya gidiyor" şeklinde manşetler attı.