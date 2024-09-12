Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışığı yaktı
Transfer döneminin sonlarına yaklaşırken Galatasaray, Sergio Ramos için bir hamle yaptı. Henüz hiçbir takımla anlaşmayan Ramos, Botafogo'nun teklifini de reddederek Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı. İspanyol basını, Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen Ramos'un Galatasaray'a transfer olacağını iddia ediyor.
Şu anda kulüpsüz olan Sergio Ramos son olarak Botafogo'nun yaptığı teklifi reddetti. Galatasaray'ın radarında olan yıldız futbolcu Süper Lig'e çok yakın...
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Ramos, Botafogo'dan gelen teklifi elinin tersiyle itti. Suudi Arabistan'ı son tercih olarak cebinde tutan Ramos, yarışmacı bir takımda kariyerini sonlandırmak istiyor.
GALATASARAY RADARA ALDI BİR KERE
Galatasaray, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon euro önerdi. Sarı-kırmızılıların teklifine yeşil ışık yakan Ramos için İspanyol basını "İstanbul'a imzaya gidiyor" şeklinde manşetler attı.