Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe'ye Chobani Stadyumu'nda konuk olacak.
EL BILAL TOURE MAÇ KADROSUNDA YOK
Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatmasının ardından geride bıraktığımız hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Malili futbolcu El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. TRT Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, 24 yaşındaki oyuncuyu zorlu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almadı.
SEZON PERFORMANSI
Kiralık olarak Atalanta'dan transfer edilen El Bilal Toure, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.