Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe'ye Chobani Stadyumu'nda konuk olacak.

EL BILAL TOURE MAÇ KADROSUNDA YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatmasının ardından geride bıraktığımız hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Malili futbolcu El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. TRT Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, 24 yaşındaki oyuncuyu zorlu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almadı.

SEZON PERFORMANSI

Kiralık olarak Atalanta'dan transfer edilen El Bilal Toure, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.