Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak. Sergen Yalçın'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde, "Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda" ifadelerini kullanmıştı.