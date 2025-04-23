Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti

Süper Lig'de ligin son 6 haftasına girilirken lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Eski futbolcu, teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, kalan 6 haftayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"PUAN FARKI DAHA DA AÇILACAK"

KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı. Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum. Bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak. Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda. Sen keserken rakibini de 2-3 kat güçlendirdin şu anda. Galatasaray taraftarı da 'Acaba buradan şampiyonluğu verir miyiz?' diye düşünürken artık onlarda acaba yok. Artık onlar da, 'Geçmiş olsun. Artık bu iş bitti, farkı daha da açarız.' diyorlar" ifadelerini kullandı.