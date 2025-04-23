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Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti

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Eski futbolcu, teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Süper Lig'deki son durumu değerlendirdi. Lider Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardığına dikkat çeken Yalçın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunun kalmadığını belirtti. Yalçın, Fenerbahçe oyuncularının bu sezonla ilgili beklentisinin olmadığını, puan farkının daha da açılacağını düşündüğünü ifade etti.

Süper Lig'de ligin son 6 haftasına girilirken lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Eski futbolcu, teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, kalan 6 haftayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"PUAN FARKI DAHA DA AÇILACAK"

KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı. Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum. Bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak. Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda. Sen keserken rakibini de 2-3 kat güçlendirdin şu anda. Galatasaray taraftarı da 'Acaba buradan şampiyonluğu verir miyiz?' diye düşünürken artık onlarda acaba yok. Artık onlar da, 'Geçmiş olsun. Artık bu iş bitti, farkı daha da açarız.' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

Dediği çıktı mallar ortada fene mr hep aynı fener cimbom alışkanlığından vazgeçmiyor bisekil şampiyon hep hala aradaki farkı yıllardır görmüyorlar cimbom hep üstünlük var daha neyin liderliği bu anlamadım fenerde adam gibi top oynayın olun kendi yanlislarinza odaklansaniz bu kadar olmazdi hep algı hakem diye diye aynı fiyasko her sene taraftarı uyutuyolar

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