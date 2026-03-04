Haberler

Sergen Yalçın: Türkiye Kupası'na ağırlık veriyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettikten sonra, kupayı kazanma hedefinde olduklarını vurguladı. Beşiktaş'ın pozisyonunu düzeltmek için çaba sarf ettiklerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmak istediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Hedefimiz grubu birinci bitirmekti. Bugün itibarıyla ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim için pozisyonumuza baktığımızda ilk hedefimiz. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ KUPALAR KAZANMAYA ALIŞIK BİR CAMİA'

Beşiktaş'ı olması gereken noktaya taşımak istediklerine değinen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Başlangıçta lige konsantre olmakta ciddi problemler yaşadık. Beşiktaş camiası buna alışık değil, kupalar kazanmaya alışık bir camia. Sonra bir toparlanma sürecine girdik. Devre arasında transferler yaptık. Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Hala istediğimiz konumda değiliz ama onu sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Şu anda bunun temellerini atıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

Maç sonu Altay Bayındır için flaş açıklama
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda