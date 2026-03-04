Sergen Yalçın: Türkiye Kupası'na ağırlık veriyoruz

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın , "Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmak istediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Hedefimiz grubu birinci bitirmekti. Bugün itibarıyla ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim için pozisyonumuza baktığımızda ilk hedefimiz. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Bu tarafa ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Buradan sonra da sonuna kadar gidip, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ KUPALAR KAZANMAYA ALIŞIK BİR CAMİA'

Beşiktaş'ı olması gereken noktaya taşımak istediklerine değinen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Başlangıçta lige konsantre olmakta ciddi problemler yaşadık. Beşiktaş camiası buna alışık değil, kupalar kazanmaya alışık bir camia. Sonra bir toparlanma sürecine girdik. Devre arasında transferler yaptık. Biz yoğun bakımdaydık, odaya çıktık. Hala istediğimiz konumda değiliz ama onu sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyor. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Şu anda bunun temellerini atıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı