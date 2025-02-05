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Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Vefat Etti

Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Vefat Etti
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Cenazesi yarın Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Beşiktaş da Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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