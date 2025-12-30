Haberler

Sergen Yalçın'ın "Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında düşünmediği Jonas Svensson ve David Jurasek için ayrılık görüşmeleri başladı. İki futbolcunun menajerleri İstanbul'a çağrılırken, oyuncuların sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödenmesi halinde feshe hazır oldukları belirtildi.

  • Jonas Svensson ve David Jurasek, Beşiktaş'tan ayrılmak için sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin ödenmesi şartını sundu.
  • David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maçta gol veya asist yapamadı.
  • Jonas Svensson, Beşiktaş kariyerinde 71 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında düşünmediği Jonas Svensson ve David Jurasek için ayrılık süreci hız kazandı. İki futbolcunun menajerlerinin İstanbul'a çağrıldığı, oyuncuların ise fesih için tek bir şart sunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 AYRILIK DAHA GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta kadroda yeni bir ayrılık dalgası yaşanabilir. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın üstünü çizdiği Jonas Svensson ve David Jurasek'in takımdan ayrılmaları yönünde süreç başlatıldı. Siyah-beyazlı kulüpte iki oyuncunun menajerlerinin görüşme için İstanbul'a çağrıldığı ifade edildi.

TEK TALEP: SEZON SONUNA KADAR HAK EDİŞLERİN ÖDENMESİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Svensson ve Jurasek Beşiktaş yönetimine, sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin ödenmesi durumunda sözleşmelerini feshederek ayrılığa sıcak baktıklarını iletti. Oyuncuların bu şartın karşılanması halinde sorun çıkarmadan takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

JURASEK'TEN GOL VE ASİST ÇIKMADI

Sezon başında Benfica'dan kiralanan David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı. Çek futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

SVENSSON 71 MAÇTA 7 GOLE KATKI VERDİ

Jonas Svensson ise Beşiktaş kariyerinde 71 karşılaşmada görev aldı. Norveçli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı maçlarda 1 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
