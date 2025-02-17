Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Hollanda Eredivisie'nin 23. haftasında, Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, Johan Cruyff Arena'da Heracles'i 4-0 mağlup etti.

7'DE 7 YAPTILAR

Hollanda'da Francesco Farioli'nin takımı Ajax, Heracles'i 4-0 yenerek bir maçı eksik olmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu. 7'de 7 yaparak müthiş bir seri yakalayan Farioli'nin bu başarısı sonrası, Sergen Yalçın'ın İtalyan hocayı aşağılayan sözleri yeniden gündeme geldi.

Bu galibiyetle Ajax, puanını 54'e yükselterek bir maçı eksik olmasına rağmen PSV'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Ajax, bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son yedi maçını da kazanan takım, 2021-2022 sezonundan bu yana ilk kez 54 puana ulaştı. Bu başarıda Farioli'nin genç yeteneklere verdiği önem ve yeni transferlerin olumlu etkisi büyük rol oynadı.

"İTALYAN OLDUĞU İÇİN TEKNİK DİREKTÖR OLDU"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Farioli'nin Ajax'ın başına geçmesiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu. İtalyan teknik direktörü aşağılayan ifadeler kullanan Yalçın, "Farioli paket oluyordu, Beşiktaş maçıyla kurtardı. Ajax teknik direktörü olmasına ben inanamıyorum. Sırf İtalyan olduğu için adam teknik direktör oldu. Arkadan üç tane pas yapınca 'vay, büyük hoca, şöyle hoca' sözleri başladı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" demişti.