Sergen Yalçın'ın Aboubakar anısı gülmekten yerlere yatırdı: Vuruldu sandım

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Siyah-beyazlılardaki dönemine ilişkin birçok konudan bahseden Yalçın'ın Aboubakar anısı stüdyoyu kahkahaya boğdu. Kamerunlu golcünün Sivas maçında zorla oynadığını belirten Yalçın, "Dakika 44'e geldi bir pozisyon oldu, bu 'ah!' diye bıraktı kendini, ayağını falan tutuyor göreceksin. Dedim, 'Ne oldu ya, tribünden falan ateş mi ettiler, vuruldu mu bu?'" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın Vincent Aboubakar ile ilgili anısı ise kahkalara boğdu.

Aboubakar ile ilgili anısını anlatan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"BÖYLE BİR ACI HİSSETME MODELİ YOK"

"Sivas'a maça gittik. Aboubakar sakattı, buna baskı yaptılar 'Oyna' diye. O da 'Tamam oynayacağım, kendimi riske atacağım' dedi. Neyse maç başladı, zaten hiçbir şey yapmıyor, koşmuyor, depar atmıyor. Dakika 44'e geldi bir pozisyon oldu, bu 'ah!' diye bıraktı kendini, ayağını filan tutuyor göreceksin. Dedim 'Ne oldu ya, tribünden falan ateş mi ettiler, vuruldu mu bu?'. Benim çapraz bağlarım koptu maçta, böyle bir acı hissetme modeli yok, olamaz.

"GÜLMEMEK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Devrenin bitmesine 1 dakika var zaten, içeri girersin 'Hocam beni değiştir' dersin değiştiririz. Öyle bir hareketler yaptı ki sahada, ben güleceğim kendimi zor tutuyorum. Kameralar çekiyor bir de rezil olacağız. O kadar abartmaya da gerek yok yani. Adele sakatlığı bu, hissedebileceği acı da belli. O kadar büyük oynamaya gerek yok. Zaten bir şey oynamıyorsun, 1 dakika kalmış, 45'te çıkarsın yani."