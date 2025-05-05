Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbinin ardından sosyal medyada Sergen Yalçın iddiaları gündeme geldi. Sergen Yalçın ise bu iddialara cevap verdi.

"BENDEN DUYMAYINCA İNANMAYIN"

Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri oldu. Daha sonra ise Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'den teklif beklediği öne sürüldü.

Ekol TV canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın "Seni başka takımlara transfer ediyorlar, sormadım ama haftaya soracağım" sözü üzerine konuşan Sergen Yalçın "X kullanmıyorum, Instagram'ı da ben yönetmiyorum. Rica ediyorum. Lütfen sosyal medyada benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" ifadelerini kullandı.

"SAÇMA SAPAN ŞEYLER YAZIYORLAR"

Sergen Yalçın ayrıca "Benimle alakası olmayan saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bunlara inanmayın. Kimseye açıklama yapmıyorum" dedi.