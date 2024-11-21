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Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm

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Sergen Yalçın, dünya çapında büyük ilgi gören Jake Paul-Mike Tyson dövüşü hakkında konuştu. Kendisine yöneltilen "100 milyon dolara Mike Tyson ile dövüşür müsün?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Yalçın, "Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm" dedi.

Şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın, tüm dünyayı ekran başına kilitleyen Jake Paul- Mike Tyson dövüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRRİM"

Jake Paul'un galip geldiği karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıA Alkan:

Sesli güldümm

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Haber YorumlarıKenan Bey:

taysın seni karşısında görünce gülmekten yerlere yatar ancak o zaman yenersin.

Yorum Beğen76
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw ufak salla sergen.at yarışı deel bu

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıKenan Bey:

kepçe kulaklarla üç raund bile sürmez.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Haydeeee... Bir sen eksiktin reklam yapacak ??

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

Bu.kendini ne sanıyor atom karınca

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKenan Bey:

p o h indirisin, adam seni karşında görünce gülmekten yerlere yatar ancak ve ancak o şekilde yenersin :)

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıKenan Bey:

gendünü adamdan sayıyor elleham bu sergen.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarınurullah acar:

:)))))

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBaba Can:

Saçmalama şampiyonlunda birinci olursun çok bilmiş

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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