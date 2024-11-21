Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm

Şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın, tüm dünyayı ekran başına kilitleyen Jake Paul- Mike Tyson dövüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRRİM"

Jake Paul'un galip geldiği karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.