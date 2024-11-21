Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
Sergen Yalçın, dünya çapında büyük ilgi gören Jake Paul-Mike Tyson dövüşü hakkında konuştu. Kendisine yöneltilen "100 milyon dolara Mike Tyson ile dövüşür müsün?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Yalçın, "Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm" dedi.
Şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın, tüm dünyayı ekran başına kilitleyen Jake Paul- Mike Tyson dövüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRRİM"
Jake Paul'un galip geldiği karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'ın "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.