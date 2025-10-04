Sergen Yalçın'dan derbi öncesi oyuncularına özel talimat
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi oyuncularına "Sakin kalın" talimatı verdi. Planını ise ikinci yarıda tempoyu artırıp maçı koparmak üzerine kurdu.
SAKİN KALIN MESAJI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sergen Yalçın, derbinin özellikle ilk yarısında panik yapılmamasını ve savunma disiplininin korunmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Liverpool maçı sonrası yorgun olabilecek rakiplerini kontrol altında tutmayı hedefliyor.
TEMPOYU DOĞRU ANDA YÜKSELTECEK
Oyunun temposunu baştan değil, doğru anlarda artırmayı planlayan Yalçın, ikinci yarıda ise vites yükselterek Galatasaray'ın fiziksel düşüşünü fırsata çevirmeyi amaçlıyor.
KANATLARDAN HIZLI ÇIKIŞ PLANI
Siyah-beyazlıların planı, kanatlardan hızlı çıkışlarla rakip kaleyi zorlamak ve maçı koparacak hamleyi son bölümde yapmak üzerine kuruldu. Beşiktaş'ta motivasyonun yüksek olduğu, oyuncuların da hocanın stratejisini sahaya en iyi şekilde yansıtmak için hazırlandığı öğrenildi.