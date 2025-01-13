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Sergen Yalçın'dan canlı yayında evlilik sinyali: Bir küçük Sergen olmasın mı?

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Ünlü teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, canlı yayında Galatasaray maçını değerlendirirken bir anda evliliğe dair sinyaller verdi. 2025 yılının Akrep burçları için zirve olacağını belirten Yalçın, ''Evlensek mi acaba?'' şeklindeki sözleriyle Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu. Yalçın, ''Bir küçük Sergen olmasın mı?'' ifadesiyle de çok konuşuldu.

Ekol TV'de Candaş Tolga ile birlikte RAMS Başakşehir- Galatasaray maçını değerlendiren Yalçın bir ara konuyu evliliğe getirdi. Candaş Tolga Işık'a "Evlensek mi acaba?" diye soran Sergen Yalçın'ın o anları viral oldu.

"BİR KÜÇÜK SERGEN OLMASIN MI?"

"Evlensek mi biz acaba ya?" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Yalçın'ın, "Bir küçük Sergen olmasın mı?" ifadesini kullanması da çok konuşuldu.

Yalçın, "Tam evlilik çağında değil miyiz?" diyen Sergen Yalçın, falında evlilik çıktığını söyledi. "Bir küçük Sergen olmasın mı?" diyen Sergen Yalçın "bizim gibi futbolcuların öyle olmuyor yetenek geçmiyor ama" açıklaması yaptı. Sergen Yalçın, "Benim çocuğum olabilir ama" dedi ve "buradan bir duyuru yapalım evlenmek isteyen..." diyerek stüdyoyu ve ekran başındakileri güldürdü.

Sergen Yalçın'dan canlı yayında evlilik sinyali: Bir küçük Sergen olmasın mı?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeko:

Aman olmasın sen bile fazla geliyorsun...

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Olsun olsun tabii. Güleriz bol bol.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bir küçük palyaço:)

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Haber YorumlarıASar Gnc:

cok sevimsiz bu adam

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