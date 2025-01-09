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Sergen Yalçın'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder

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Sergen Yalçın, Süper Lig ekibi Eyüpspor formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla oynayan Ahmed Kutucu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Kutucu hakkında "En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın?" dedi.

Bu sezon Süper Lig ekibi Eyüpspor formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla oynayan Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerinin radarına girmişti.

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Kutucu için konuşulan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yalçın, "Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim. Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını. İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var. Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var" dedi.

"EN FAZLA 3-4 MİLYON EURO EDER"

Kutucu'nun çok fazla etmeyeceğini söyleyen Yalçın, "Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum. En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın? 50 milyon euroya mı satacaksın bir yere mesela. Oradan bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan ligi sallayan futbolcuya olay sözler: En fazla 3-4 milyon euro eder
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

dogru diyor hic bu adama atlayip ziplamayin fb ye sesleniyorum

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Kepçe bu işi biliyor aferin kepçe :))

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