Sergen Yalçın çok istiyor! Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu

Sergen Yalçın çok istiyor! Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu
Güncelleme:
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçeli milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istiyor. Yönetim, Cengiz Ünder transferinde uygulanan kiralama formülünü yeniden devreye sokacak.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ara transfer dönemi yaklaşırken hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun ikinci yarısında savunma hattına lider karakterli bir ismin kazandırılmasını istedi. Yalçın'ın bu doğrultuda ilk hedefinin, Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi.

CENGİZ ÜNDER FORMÜLÜ YENİDEN MASADA

Siyah-beyazlı yönetim, Çağlar transferi için geçtiğimiz süreçte Cengiz Ünder'de uyguladığı stratejiyi tekrar gündeme aldı. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Fenerbahçe ile kiralama formülü üzerinden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Transferin maliyet dengesini koruyarak kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN OLUMLU SİNYAL

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü, bu sezon yalnızca 5 resmi maçta oynadı ve 1 asist kaydetti.

28 yaşındaki milli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu durum, Beşiktaş yönetiminin elini güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLIYOR

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, ocak ayında hem yerli hem yabancı alternatifleri değerlendiriyor. Çağlar Söyüncü transferinin sonuçlanması halinde, siyah-beyazlı ekip savunmada büyük bir güç kazanmış olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
