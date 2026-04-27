Sergen Yalçın 100. lig maçında beraberlik aldı

Beşiktaş, Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlıların başındaki 100. Süper Lig maçını geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçla birlikte ikinci dönemini yaşadığı Beşiktaş ile 100. Süper Lig maçına çıktı.

Söz konusu süreçte takımıyla 57 galibiyet alan 53 yaşındaki teknik adam, 19 beraberlik yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, 24 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde 99 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Beşiktaş'tan lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı

Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı