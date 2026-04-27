Sergen Yalçın 100. lig maçında beraberlik aldı

Beşiktaş, Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlıların başındaki 100. Süper Lig maçını geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçla birlikte ikinci dönemini yaşadığı Beşiktaş ile 100. Süper Lig maçına çıktı.

Söz konusu süreçte takımıyla 57 galibiyet alan 53 yaşındaki teknik adam, 19 beraberlik yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, 24 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde 99 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü. - İSTANBUL

