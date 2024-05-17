Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, "Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya" sözleri sonrası gözler Sergen Yalçın'a çevrildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son olarak da futboldan sorumlu Feyyaz Uçar ile başarılı teknik adam bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği zirvede Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını belirten Yalçın, yönetime 3 şart sundu.

3 ŞART SUNDU

Sergen Yalçın'ın şartları şöyle;