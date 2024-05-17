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Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın tercihini Türk hocalardan yana kullanacaklarını açıklamasının ardından gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Yapılan görüşmelerde Yalçın'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve 3 şart sunduğu belirtildi. Yalçın, bir yıllık sözleşme, kendi ekibini kurma ve takımda 8-9 oyuncunun gönderilmesi ve en az 6 takviye yapılması taleplerinde bulundu.

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, "Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya" sözleri sonrası gözler Sergen Yalçın'a çevrildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son olarak da futboldan sorumlu Feyyaz Uçar ile başarılı teknik adam bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği zirvede Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını belirten Yalçın, yönetime 3 şart sundu.

3 ŞART SUNDU

Sergen Yalçın'ın şartları şöyle;

  • Deneyimli hoca, sözleşmenin bir yıllık olmasını istiyor.
  • Yalçın, ayrıca ekibini de kendi kurmak istiyor.
  • Yalçın, göreve gelmesi durumunda takımdan 8-9 kişinin gönderilmesini ve en az 6 takviye yapılmasını talep etti.
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Sergen Yalçın Feyyaz Uçar Hasan Arat Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Kan:

Adam Mourinho diyor biz Sergen Yalçın arada uçurum niye var şimdi daha iyi anladım.

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DİKİŞTUTMAZ SABRİ:

sergen uyanık adam 1 yıl istiyo yapar veya yapamaz 1 sene sonunda yapsa gururlu kaçacak yapmasa zaten 1 sene yaptım diyecek. adamda devamlılık yok devamlılık olsaydı iyi bi teknik hoca olabilirdi

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