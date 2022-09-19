Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Altıntop, söz konusu iddialar için "Böyle bir konu yok" dedi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirileceği iddialarına, TFF'den açıklama geldi.

"BÖYLE BİR KONU YOK"

Riva'da kamp yapan A Milli Takım'ı takip eden TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddialarını yalandı. Altıntop yaptığı açıklamada, "Böyle bir konu yok." dedi.

"SERGEN YALÇIN'A ÇOK TEKLİF GELDİ"

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Sinan Engin, Sergen Yalçın için, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.