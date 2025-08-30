Sergen hızlı başladı! Kalemini kırdığı iki isim var

Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, göreve başlar başlamaz iki futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Yalçın'ın ayrılmasını istediği isimler Jonas Svensson ve Joao Mario oldu.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupa kazanan Yalçın, anlaşmanın ardından hemen Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

GELİR GELMEZ İKİ İSME YOL VERDİ

Takımın başına geçen Sergen Yalçın, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala 2 isimle ayrılık kararı aldı. Jonas Svensson ve Joao Mario, Sergen Yalçın'ın ayrılması konusunda rapor verdiği iki isim oldu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut Bayır:

Beşiktaş için yanlış tercih olmuş. Sergen sezonu tamamlayamadan gider diye tahmin ediyorum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Yanlış,Jo Mario içindeki iyi oyunculardan biri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bileti kesilecek çok adam var hem Beşiktaş da hem de Fenerbahçe de. Kim kesecek. Mğyadı geçmiş hala kenarda bekleyen çekersen nşr şey olmaz. Teşekkür edip sağlıklı bşr şekilde yollar ayrılmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
