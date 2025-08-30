Sergen hızlı başladı! Kalemini kırdığı iki isim var
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, göreve başlar başlamaz iki futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Yalçın'ın ayrılmasını istediği isimler Jonas Svensson ve Joao Mario oldu.
Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupa kazanan Yalçın, anlaşmanın ardından hemen Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.
GELİR GELMEZ İKİ İSME YOL VERDİ
Takımın başına geçen Sergen Yalçın, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala 2 isimle ayrılık kararı aldı. Jonas Svensson ve Joao Mario, Sergen Yalçın'ın ayrılması konusunda rapor verdiği iki isim oldu.