Sergen hızlı başladı! Kalemini kırdığı iki isim var

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupa kazanan Yalçın, anlaşmanın ardından hemen Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

GELİR GELMEZ İKİ İSME YOL VERDİ

Takımın başına geçen Sergen Yalçın, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala 2 isimle ayrılık kararı aldı. Jonas Svensson ve Joao Mario, Sergen Yalçın'ın ayrılması konusunda rapor verdiği iki isim oldu.