Seren Ay Çetin'in ringe çıkacağı WBC gümüş kemer maçının gelirleri Ukrayna'ya gidecek

Türk boksör Seren Ay Çetin'in Avusturyalı Eva Voraberger ile ringe çıkacağı, boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC'nin (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemer maçında elde edilecek gelirlerin yüzde 50'si, Ukrayna'daki savaşzedeler ve genç sporcular için bağışlanacak.

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, İstanbul'da 13 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda 53.980 kiloda Avusturyalı Golden Baby lakaplı ve 2 kere WBC dünya şampiyonu olan Eva Voraberger ile ringe çıkacak.

Eva Voraberger ile kritik bir maça çıkacak olan Seren Ay Çetin ise her zaman savaşın karşısında olduğunu dile getirerek, "Savaş dursun, barış kazansın. Tüm dünyada barış olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor