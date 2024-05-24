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Seren Ay Çetin, Dina Thorslund ile unvan maçına çıkacak

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Türk boksör Seren Ay Çetin, Danimarkalı Dina Thorslund ile WBC ve WBO horoz sıklet unvanları için mücadele edecek. Bu maç, Türkiye'nin kadın boksunda dünya şampiyonluğunu temsil ettiği ilk müsabaka olacak.

Boksör Seren Ay Çetin, WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile yarın ünvan maçına çıkacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Royal Arena'da yapılacak ünvan maçı, kadın boksunda Türkiye'nin temsil edildiği ilk dünya şampiyonluk müsabakası olarak kayıtlara geçecek.

2018 yılında profesyonel boksa başlayan Seren Ay Çetin, bugüne kadarki 11 maçının tamamını kazandı. Rakiplerini 7 kez nakavt eden Çetin, Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek WBC gümüş kemerinin sahibi oldu.

WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Thorslund ise çıktığı 21 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İki boksör arasında şubat ayında yapılması gereken müsabaka, Seren Ay Çetin'in maçtan bir süre önce kaşının açılması sonucu ertelenmişti.

Kaynak: AA / Spor

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