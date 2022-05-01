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Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Serdar Sabuncu, "Umarım bundan sonra skor ve mücadele olarak zayıflığı camiamıza yaşatmayız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Serdar Sabuncu, "Umarım bundan sonra skor ve mücadele olarak zayıflığı camiamıza yaşatmayız." dedi.

Sabuncu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, üzücü ve acı bir skorla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kırılgan yapılarının, yedikleri art arda gollerin ve düşmenin getirdiği konsantrasyon eksikliğinin skorun bir anda aleyhlerine dönmesine sebep olduğunu kaydeden Sabuncu, " Oyunun gidişatında reaksiyon gösterme konusunda eksik kaldık. İkinci yarıda merkez orta sahaya yaptığımız hamleler karşılık bulmadı. Rakibimiz girdiği pozisyonların tamamını gole çevirdi. Çok üzgünüz. Umarım bundan sonra skor ve mücadele olarak zayıflığı camiamıza yaşatmayız." diye konuştu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Spor, Haberler

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