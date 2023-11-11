Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u gole boğdu

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Sivasspor'u 3-0 yendi. Maçın gollerini 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip kazandı.

KARAGÜMRÜK RAHAT KAZANDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller; 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

İstanbul ekibi 14 puana ulaşırken, Sivasspor'da 14 puanda kaldı. Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak, Sivasspor ise sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.