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Serdar Dursun Ronaldo'ya rakip olacak

Serdar Dursun Ronaldo'ya rakip olacak
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İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'e imza atan Serdar Dursun, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile karşılaşacak. Taraftarlarca "Dursunaldo" lakabıyla anılan Dursun'un, 17 Şubat'ta oynanacak olan Persepolis-Al Nassr maçında Ronaldo'ya karşı nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Persepolis, İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirmesi sonrası bir Türk isimle daha anlaştı. İran ekibi, son olarak Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Alanyaspor'a transfer olan Serdar Dursun, 15 maçta forma giyerken herhangi bir gol veya asist katkısı veremedi.

RAKİP OLACAKLAR

Serdar Dursun, attığı gollerden sonra Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yapmasıyla gündem olmuş, taraftarlar milli golcüye 'Dursunaldo' lakabını takmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Milli futbolcunun yeni takımı Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile karşılaşacak. Persepolis-Al Nassr mücadelesi, 17 Şubat'ta oynanacak. Serdar Dursun'un forma giymesi halinde Ronaldo'ya karşı neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞıvanştayger:

Serdar mı Ronaldo mu? İsmail kartal mı jesus mu

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