Serdar Dursun Ronaldo'ya rakip olacak

Persepolis, İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirmesi sonrası bir Türk isimle daha anlaştı. İran ekibi, son olarak Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Alanyaspor'a transfer olan Serdar Dursun, 15 maçta forma giyerken herhangi bir gol veya asist katkısı veremedi.

RAKİP OLACAKLAR

Serdar Dursun, attığı gollerden sonra Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yapmasıyla gündem olmuş, taraftarlar milli golcüye 'Dursunaldo' lakabını takmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Milli futbolcunun yeni takımı Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile karşılaşacak. Persepolis-Al Nassr mücadelesi, 17 Şubat'ta oynanacak. Serdar Dursun'un forma giymesi halinde Ronaldo'ya karşı neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.