Serdar Dursun'dan Ali Koç'a: İstifa etmemeli

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serdar Dursun, İstanbul sokaklarında ailesiyle birlikte görüntülendi. Magazin Burada'ya konuşan Serdar Dursun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destekte bulundu.

''ALİ KOÇ İSTİFA ETMEMELİ''

Fenerbahçe'deki istifa söylemleriyle ilgili konuşan Serdar Dursun, "Ali Koç istifa etmeli mi?" sorusunu cevaplayarak, "Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli." dedi.

''FENERBAHÇE'NİN FORVETİ UZUN BOYLU OLMALI''

Tecrübeli santrfor, "Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?" sorusunu da cevaplayarak, "Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah." sözlerini sarf etti.