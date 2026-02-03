Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bugün maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını, iç saha avantajıyla maçı kazanmak istediklerini ve bu sezon çoğu puanı burada aldıklarını söyledi.

Dursun, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "İlk 25-30 dakika top daha çok bizdeydi. 'Kim öne geçer' deseydiniz o Kocaelispor olurdu ama son ortalar, son pasları ne yazık ki değerlendiremedik." diye konuştu.

Büyük takımlar karşısında üstünlüğü tamamen ele geçirmek için 1-0'ı yakalamak gerektiğini vurgulayan Dursun, "Fenerbahçe de aslında ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio'nun bireysel kalitesiyle çok muhteşem bir gol attı. Öne geçince skor avantajı ona geçti." ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun, rakibin ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle daha iyi baskı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe daha çok baskı yapınca arkadan oyun kurmak biraz zorlaştı bizim için. Orada da birkaç pozisyon vardı, 1-1'lik. Atamayınca, 2-0 olunca maç onlara doğru gitti. Son dakikalar 2-1 yapmaya çalıştık, olmadı. 1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçı var burada. Kupada 3 puan almak istiyoruz."