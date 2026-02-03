Haberler

Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor'un forvet oyuncusu Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dursun, maça iyi başladıklarını belirtirken, öne geçememenin sonuçlarını yaşadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bugün maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını, iç saha avantajıyla maçı kazanmak istediklerini ve bu sezon çoğu puanı burada aldıklarını söyledi.

Dursun, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "İlk 25-30 dakika top daha çok bizdeydi. 'Kim öne geçer' deseydiniz o Kocaelispor olurdu ama son ortalar, son pasları ne yazık ki değerlendiremedik." diye konuştu.

Büyük takımlar karşısında üstünlüğü tamamen ele geçirmek için 1-0'ı yakalamak gerektiğini vurgulayan Dursun, "Fenerbahçe de aslında ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio'nun bireysel kalitesiyle çok muhteşem bir gol attı. Öne geçince skor avantajı ona geçti." ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun, rakibin ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle daha iyi baskı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe daha çok baskı yapınca arkadan oyun kurmak biraz zorlaştı bizim için. Orada da birkaç pozisyon vardı, 1-1'lik. Atamayınca, 2-0 olunca maç onlara doğru gitti. Son dakikalar 2-1 yapmaya çalıştık, olmadı. 1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçı var burada. Kupada 3 puan almak istiyoruz."

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...