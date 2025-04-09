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Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt

Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle bileti kesin ancak ne sezon başında ne de devre arasında takımdan ayrılmayan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'dan tecrübeli futbolcunun futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt geldi. Canatar, 9 aydır takımdan ayrı olan 34 yaşındaki Serdar'ın bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle sezon başında gözden çıkarılan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, futbolu bırakacağı iddiaları gündeme gelmişti. Serdar'ın menajeri, oyuncusu hakkındaki iddialara yanıt verdi.

FUTBOLU BIRAKMAYACAK

34 yaşındaki futbolcunun menajeri Haluk Canatar'ın Sports Digitale'e yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kamuoyuna Duyuru

Oyuncumuz Serdar Aziz ile kulübü arasında sezon başında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürme kararı alınmıştır. Bu süreçte Serdar, profesyonelliğini ve çalışma disiplinini koruyarak çalışmalarına devam etmektedir.

Geride kalan yaklaşık 9 aylık dönemde Serdar Aziz'e yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler Serdar'ın kariyer hedefleri ve uzun vadeli planları ile örtüşmediğinden dolayı herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır.

Son günlerde gündeme gelen "futbolu bıraktı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar Aziz hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerinden birini geçirmekte ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Serdar Aziz, yeni sezonda hedefleriyle örtüşen, kendisini heyecanlandıran ve katkı sunabileceğine inandığı bir projenin parçası olmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

SERDAR'IN FENERBAHÇE RAKAMLARI

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayı şimdiye kadar 135 maça çıktı. Serdar, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli stoper, takımıyla 1 Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de sezon başında gözden çıkarılan Serdar Aziz'e transferi için izin verilse de deneyimli stoper herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-lacivertlilerde üst üste yaşanan stoper sakatlıklarının ardından Serdar, mesaj göndermiş ve göreve hazır olduğunu ifade edip "Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Mourinho ise tecrübeli savunmacıyı veto etmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, kış transfer döneminde dehiçbir takımla anlaşamamıştı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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