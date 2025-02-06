Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil

Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz, takıma geri dönmek istediğini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sakatlanması, Fenerbahçe savunmasında büyük bir boşluk yarattı. Üç stoperin durumuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savunmadaki bu eksiklik takım içinde önemli bir krize neden oldu.

"TEKRAR TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serdar Aziz, Mourinho'dan bir şans istediğini belirterek, "Fenerbahçe için her daim göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak" dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı. Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.