Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Jhon Duran bilerek oynamıyor
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, genç oyuncunun sakatlığını atlattığını ancak Mourinho için geldiği gerekçesiyle oynamak istemediğini öne sürdü.

6 MAÇTIR FORMA GİYEMİYOR

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sakatlanmıştı. O günden bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 6 maçta forma giyemedi. MR sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü belirtiliyor.

NICE MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacağı kritik maçta da Duran'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

"OYNAK İSTEMİYOR" İDDİASI

VOLE'de konuşan Serdar Ali Çelikler, Jhon Duran'ın sakatlığını atlattığını iddia ederek, "Oynamıyor adam abi, oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın? Avrupa'nın iki tane kaskalı oyuncusu var, biri Florian Wirtz, öbürü Jhon Duran" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Kolombiyalı yıldızın durumu Fenerbahçe taraftarlarını endişelendiriyor. Sarı-lacivertli camiada Duran'ın yeniden ne zaman sahalara döneceği merak konusu haline geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
